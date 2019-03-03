الشرطة الفرنسية تعتقل عشرات المهاجرين في ميناء كاليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مسؤول فرنسي في منطقة بادو كاليه أن الشرطة الفرنسية اعتقلت حوالي 44 مهاجرا تسلقوا عبارة أثناء رسوها في ميناء كاليه الليلة الماضية.

وذكرت وكالة “هيندو” أن منطقة الميناء في كاليه كانت مسرحا لمرور المهاجرين من خلال استخدام عبارة مائية كانت قد وصلت من بريطانيا.

وأشارت السلطات الفرنسية أنها استطاعت اعتقال العشرات من المهاجرين خلال تمكنهم من اكتشاف حركة غير اعتيادية على العبارة.

وبحسب تقديرات سلطات المنطقة ومنظمات الإغاثة، يعيش مئات المهاجرين في منطقة كاليه على أمل إيجاد سبيل للسفر إلى بريطانيا. المادة السابقة جون بولتون: الولايات المتحدة تسعى لإنشاء تحالف لتغيير السلطة في فنزويلا المقالة القادمة إيفانكا ترامب: تكشف عن اصعب وظيفة في العالم لا تريد ان تكون فيها !!

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