جون بولتون: الولايات المتحدة تسعى لإنشاء تحالف لتغيير السلطة في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء تحالف لتغيير السلطة في فنزويلا.

وقال بولتون في مقابلة مع قناة “شي إن إن”: “نحن نحاول حشد الدعم من أجل نقل سلمي للسلطة من (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو إلى (رئيس البرلمان الفنزويلي) خوان غوايدو الذي نعترف به كرئيس مؤقت”.

وأضاف “أود أن أرى ائتلافاً أوسع نطاقاً يمكننا من خلاله تغيير مادرور وتغيير وضع الفساد بأكمله، وهذا ما نحاول القيام به”.

هذا وتعمل موسكو في مسار التسوية الفنزويلية منذ أن بدأت في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2018 حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

سبوتنيك