ممتاز يلتقى والى الولاية الشمالية

(سونا)- أكد الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي على ضرورة مضاعفة الجهود والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية وتذليل كافة المعوقات والاهتمام بمتابعة انسياب السلع الضرورية للمواطنين من مشتقات بترولية والدقيق والقمح و الاهتمام بالمشاريع التنموية والتركيز علي المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية . جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم والي الولاية الشمالية اللواء ركن محمد آدم حيث بحث اللقاء الجهود المبذولة من حكومة الولاية في توفير السلع الاساسية للمواطنين والاطمئنان علي سير انسيابها بالولاية والاستقرار الامني وبداية امتحانات الشهادة السودانية بالولاية . وأطمأن السيد الوزير علي الوضع الاقتصادي والامني وموقف الانتاج بالولاية داعياً الى الاهتمام بالإنتاج الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية من حاصدات ومكافحة الآفات وعمليات الحصاد الشتوي وتوفير مستلزمات الحصاد من وقود وآليات حاصدة وخيش للتعبئة . من جانبه أكد السيد الوالي ان حكومة الولاية قامت بجهد كبير في الإعداد للموسم الزراعي الشتوي وموسم الحصاد كما قامت بوضع خطط استراتيجية تنموية لزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفد الاقتصاد الوطني مؤكدا استعداد الولاية لموسم الحصاد الشتوي لهذا العام والذي يأتي مبشرا بإنتاج أكبر مقارنة بالاعوام السابقة. و أوضح الوالي بان الولاية تهتم بالإنتاج الزراعي والتنمية المستدامة للمشاريع الزراعية وتخفيف أعباء المعيشة بتوفير السلع الاساسية للمواطنين والتعايش السلمي باعتبار أن الولاية حدودية وتتطلب إجراءات أمنية خاصة .

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