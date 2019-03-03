الاتحادى الديمقراطى يدعو لإعادة هيكلة الاقتصاد السودانى

دعا الحزب الاتحادى الديمقراطى الى اعادة هيكلة الاقتصاد السودانى، واصلاح الخدمة المدنية وتطويرها وفق خطط وبرامج مدروسة .

وطالب فى المبادرة التى اطلقها امس خلال اللقاء التفاكرى لقيادات الحزب بالمركز والولايات بمقره بالخرطوم والمتعلقة بمعالجة الازمات التى تمر بها البلاد طالب بضرورة معالجة المشكلة الاقتصادية الحالية وفق أسس علمية وتحقيق التنمية المستدامة فى كل انحاء البلاد .

ونوهت المبادرة التى وجهها الحزب للقوى السياسية كافة الى ضرورة الاهتمام ببرامج الشباب الاقتصادية والاجتماعية ، واشراكهم فى كافة المستويات ، واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قضاياهم .

وأكد مساعد الامين العام للشئون السياسية الاستاذ محمد يوسف الدقير فى اللقاء ان الحزب يملك رؤية متكاملة للاصلاح الاقتصادى ، ومعالجة جذور الازمة سيقدمها للجهات المختصة.

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