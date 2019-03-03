شاهد بالفيديو : مظاهرات محدودة بالعاصمة الخرطوم في موكب استقلال القضاء

شهدت الخرطوم، اليوم الاحد مظاهرات محدودة حيث خرج العشرات من المواطنين في موكب بأسم استقلال القضاء من عدة مناطق في العاصمة حسب ما أعلن عنه تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق .

وخرج متظاهرين في منطقة ود نوباوي بأم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم بالاضافة الى منطقة جبرة والكلاكلة القبة استجابة لدعوات المشاركة في موكب باسم استقلال القضاء .

وفي ذات السياق نفذ طلاب جامعة السودان العالمية بالعاصمة الخرطوم إحتجاجًا بالتزامن مع اضراب طلاب المستويات الأولى بجامعة إبن سينا .

الجدير الذكر، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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