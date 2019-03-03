احمد خميس يتسلم مهامه واليا للنيل الابيض

جرت بأمانة حكومة ولاية النيل الابيض بربك اليوم مراسم التسليم والتسلم بين الفريق ركن احمد خميس بخيت والي النيل الابيض والدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي النيل الابيض السابق ، بحضور الاستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي والوزراء والمعتمدين السابقين والدكتور معروف محمد صالح الامين العام لحكومة الولاية والمديرين العامين والمديرين التنفيذيين بالمحليات ،

وعقب عملية التسليم والتسلم كلف الفريق ركن احمد خميس الحكومة السابقة بمباشرة عملها لحين اشعار آخر ،

وعبر سيادته عن شكره لرئيس الجمهورية علي ثقته فيه لتولي قيادة الولاية في هذه المرحلة من تاريخ البلاد واضاف ” اننا جاهزون لتنفيذ توجيهات القيادة “

واعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الوالي السابق ابوالقاسم بركة ، وقال خميس إن هذه المرحلة تتطلب التكاتف والمحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ التي تحقق الامن والاستقرار للبلاد.

واكد انه لاتفريط ولا مجاملة في الوطن ، واشاد بما تم من انجازات في الفترة الماضية واضاف اننا نريد ان يصل المواطن لمرتبة الرضاء بما يقدم من خدمات.

من جهته قال الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي النيل الابيض السابق ان قرارات رئيس الجمهورية اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد وتحتاج لمزيد من التدابير والإجراءات الأمنية.

واشار الى ان الولاية تشهد استقراراً امنيا واضاف ان الولاية تستضيف اكثر من ١٦٠ الف لاجئ من جنوب السودان بالمعسكرات وان هنالك اكثر من ٦٠ الف لاجئ موجودون بمدن الولاية مما القي باعباء اضافية علي الولاية.

وتطرق بركة لجهود حكومته في انفاذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ،

وفي ذات السياق عبر المديرون العامون والتنفيذيون والوزراء والمعتمدون عن تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية وتعهدوا بالتعاون مع الوالي الجديد من اجل الوطن والمواطن وتجاوز الاوضاع التي تمر بها البلاد ، وثمنوا الجهد الذي بذله الوالي السابق من اجل تقديم الخدمات.

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