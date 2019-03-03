اتحاد الكرة يصدر ضوابط صارمة للتسجيلات ويمنع التجمع الجماهيري

الخرطوم: باج نيوز

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني اليوم”الأحد” عن ضوابط وإجراءات تسجيل وانتقالات اللاعبين التي ستبدأ في السابع من مارس، وتنتهي في الثالث عشر منه.

وسمى الاتحاد بحسب خطاب حصل عليه”باج نيوز” لجنة التسجيلات برئاسة نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين أمين محمد الجابري, ونائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة نصر الدين حيمدتي، الأمين العام حسن أبو جبل وعضوية كلٍ من مازن أبو سن وأبو بكر مصطفى وسامي جديد.

وتم التأمين على إجراءات تسجيلات اللاعبين لأندية الدرجة الممتازة عبر نظام الانتقالات الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تم التأمين على أن تكون إجراء اللاعبين المعاقدين في اندية الوصيف والدرجة الأولى في اتحاداتهم المحلية على نموذج العقد المعد من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم على أن ترفع للجنة اوضاع اللاعبين.

وقررت لجنة التسجيلات أن تتم الإجراءات المتعلقة بالتسجيلات لبقية الدرجات أمام المسؤول المالي للاتحاد المحلي أو من يفوضه كما تم التأمين على أن يكون التسجيل بالنسبة لأندية الدرجة الثالثة غير مقيد بأي سنٍ.

ومنعت اتحاد الكرة في خطابه أية تجمعات واحتفالات جماهيرية بمقر التسجيلات وطالبت الجماهير والأندية بالالتزام بذلك.

وأوكلت اللجنة التنفيذ والالتزام بالضوابط والإجراءات الأمنية للدخول لمقر التسجيلات تحت إشراف الشرطة وأنه لن يتم إجراءات تسجيل أية لاعب إلا بعد التأكد من وجود خانة شاغرة لكشف النادي.

وقرر اللجنة ألا يتم اعتماد تسجيل قيد أية لاعب سواء محترف أو هاوٍ إلا بعد سداد الرسوم.

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