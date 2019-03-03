تراجع ملحوظ في تداولات العملات الأجنبية عبر الإجراءات المصرفية

الخرطوم:باج نيوز

تراجع تداولات أسعار العملات عبر الإجراءات المصرفية بشكل ملحوظ بعد قرارات الرئيس عمر البشير، الأخيرة بحظر حيازة النقد الأجنبي والمتاجرة فيه.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية على وجود انخفاض، ملحوظ على شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية في ظل هبوط أسعاره بالأسواق الموازية

وأوضح عدد منهم تحدث (لباج نيوز) على تقلص الفجوة بين سعر الإجراءات المصرفية والسعر عبر الكاش.

وقالوا إن سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية تراوح مابين 70_65 جنيه مقارنة بأسعار مرتفعة قبل القرارات وصلت إلى أكثر من 90 جنيهاً.

واشاروا إلى أن اسعار الشراء عبر الكاش بلغت نحو 63 جنيها في ظل وجود عزوف عن عمليات البيع والشراء في تداولات الأسواق الموازية.

والأسبوع الماضي أصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، أمراً طارئاً بحظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، ومنع المسافرين من حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر جميع المنافذ.

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