اوزقار: السودان بلد خصبة لتقبل تكنولجيا الدفع

قال اوزقر ايركان المدير الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط لشركة فيريفون(Verifone )الأمريكية من كبرى الشركات العالمية في مجال الدفع الالكتروني أن هناك فرص عمل كبيرة في السودان وأن شركته جاءت لدعم هذه الفرص.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش أعمال منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي انعقد مؤخرا بفندق كورنثيا بالخرطوم أن الطلب متوفر بالسودان والبلد خصبة لتقبل التكنولوجيا وأن العقوبات جعلت الشركات تحجم والآن بدأت الشركات في القدوم للسودان.

وأكد السيد اوزقر أن السودان لديه مقومات كبيرة وأنهم جاءوا للمساهمة في زيادة بطاقات الدفع الالكتروني والتوعية والتدريب، مضيفا أن الناس في السودان جيدين ولديهم مهنية ورغبة في العمل.

وأكد أيمن الطيب المدير العام لشركة ماكس نت الوكيل الحصري بالسودان لشركة فريفون الأمريكية أن فريفون هي أول شركة امريكية في مجال الدفع الالكتروني تأتي بعد رفع الحظر وأنها رائدة ومنتشرة في العالم ولديها خبرات متراكمة في هذا المجال وبجودة ومواصفات عالمية، موضحا أن ماكس نت تنتج البرامج بأيادٍ وكوادر سودانية 100% بشهادات عالمية.

وقال إن الأنظار تتجه للسودان الآن و أنه إذا تم تسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين سيسهم ذلك في زيادة عدد المستثمرين.

وأضاف أن شركتهم تتعامل مع عدد من البنوك السودانية كما يتعاملون مع البنك المركزي وهو يدعم الدفع الالكتروني بتمويل البنوك جزئيا لاستيراد نقاط البيع.

وأوضح أنهم بجانب وكالتهم لفريفون وكلاء أيضا لدكيووير الألمانية وتعمل في إدارة الملفات والأرشفة وأول مشاريعهم مع بنك المزارع في مجال الأرشفة الالكترونية وتسهيل عملية إدارة الملفات.

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