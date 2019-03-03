تعليق جديد من الولايات المتحدة الاميركية بشأن السودان.. شاهد ماورد فيه ؟

جددت السفارة الامريكية في الخرطوم اليوم الأحد إدانتها لإستخدام قوات الأمن في السودان القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالمدن السودانية المختلفة.

وأعلنت السفارة الأمريكية، في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” فتح أبوابها لإدارة حوار مفتوح مع السودانيين في إطار جهود واشنطن لتعزيز المصالح الامريكية في السودان”.

وقالت إن “السفارة توفر وقتا للقاء السودانيين لمناقشة الفرص والمخاطر بحيث يمكن للشركات إتخاذ قرارات مستنيرة ، وفي الوقت نفسه تشارك السفارة مشاركة كاملة في تعزيز احترام حقوق الانسان في السودان”.

إلى ذلك، باشرت محاكم الطوارئ بمدن السودان المختلفة لليوم الرابع على التوالي محاكمة المتظاهرين الذين تم اعتقالهم من المظاهرات منذ الخميس الماضي.

وقال ناشطون وقانونيون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مئات المتظاهرين تمت إدانتهم بمحاكم الخرطوم وبحري وأم درمان، بتهم مختلفة بينها إثارة الشغب، وأشاروا إلى أن المحاكم قضت بمعاقبتهم بين السجن من اسبوعين لستة أشهر والغرامة بمبالغ مختلفة فضلا عن شطب الادعاء في مواجهة أغلبيتهم.

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