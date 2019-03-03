إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة بغرب كردفان

الفولة (smc)

أعلنت ولاية غرب كردفان عن إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الإحتجاجية التي شهدتها الولاية مؤخراً، في وقت أكدت فيه مباشرة الوالي الجديد الفريق دخري الزمان عمر مهامه بالولاية .

وقال عبد المنعم فضل المولى أمين الحكومة في تصريح لـ(smc) أن الولاية أطلقت سراح المعتقلين البالغ عددهم (11) من الذين تم ضبطهم خلال الإحتجاجات الاخيرة، مشيراً إلى عقد الوالي إجتماع للجنة أمن الولاية أكد من خلاله أن قانون الطوارئ سيطبق على الجميع دون إستثناء لأي شخص ولن يكون هناك شفاعة لمن يتم القبض عليه متورطا في زعزعة الأمن، واعداً بأنه سيكون بالمرصاد للمتلاعبين بقوت الشعب.

واشار إلى أن الوالي أكد إهتمامه بتنفيذ الاولويات التي من ضمنها الإهتمام بمعاش الناس والخدمات الأساسية.

من جهة أخرى أعلن أمين حكومة غرب كردفان عن تعيين (5) وزراء و14 معتمد في الولاية لتنفيذ المهام والعمل عليها خلال الفترة القادمة.