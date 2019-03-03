القبض على (4) متهمين بسرقة محطة كهرباء

الحاج يوسف : تسنيم جدو

تمكنت شرطة مباحث الحاج يوسف بالقبض على (4) متهمين يواجهون تهمة سرقة كيبولات وأسلاك من داخل محطة كهرباء بالحاج يوسف، وقال مصدر لـ(آخر لحظة) بأن المتهمين من أبناء حي واحد، تسللوا الى داخل محطة توزيع الكهرباء بمنطقة حطاب بالحاج يوسف، وتمكنوا من سرقة (12) كيبول (اسلاك كهرباء)، وكثفت المباحث تحرياتها، وتم القبض على متهمين، وبالتحري معهما أرشدا على بقية المتهمين، وتم القبض عليهما واقتيدا الى قسم شرطة التكامل، ودون في مواجهتهما بلاغ تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة.

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