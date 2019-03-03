رئيس الجمهورية 2019 م عام الشباب

( سونا ) – أكد رئيس الجمهورية المشير عمرحسن أحمد البشير أن افتتاح المدينة الرياضية رسميا سيكون بعد ثلاثة اشهر وسيكون الإحتفال بفرق سودانية تتباري حول دورة خاصة تسمي دورة المدينة الرياضية وسيكون هناك كأس خاص بالمدينة الرياضية .

وأعلن رئيس الجمهورية خلال زيارته التفقدية لمدينة السودان الرياضية اليوم برفقة عدد من المسؤولين والرياضيين أن هذا العام هو عام شباب السودان.

ووجه بالاهتمام بمراكز الشباب وصيانتها وإعدادها وتأهيلها لتستوعب النشاط الشبابي والأهتمام أيضا بملاعب الخماسيات كما وجه ولاة الولاة بتخصيص أكبر قدر من المساحات لاستيعاب مثل هذه الملاعب من أجل ملء وقت الشباب بعمل مفيد.

وتعهد الرئيس برعاية كل ضروب الرياضة المختلفة .

وأضاف “يجب ان نجلس كلنا كمسؤولين في ضرورب الرياضة المختلفة لدراسة اوضاع كل منشط من المناشط الرياضية لنعرف ما هي العقبات التي تحول دون ان نكون نحن رائدين في المجال المعين ولعمل برنامج وخطط واضحة لتكون لنا الريادة في كل ضروب الرياضة ” .

وقال إن هدفنا أن يكون لدينا فريق مشارك في مونديال 2022م في الدوحة واستدرك قائلا ” وهذا لا يكون بالأماني وإنما يكون بالصبر والعمل وببرنامج واضح ” وقال إن فترة الثلاث سنين لتجهيز فريق غير كافية ولكن في نفس الوقت غير مستحيل .

وتعهد رئيس الجمهورية ببناء المدينة الرياضية لتكون مدينة متكاملة تشمل كل الملاعب المطلوبة ببنيات أساسية مؤكدا أهمية إستمرار العمل حتي تكتمل المدينة الرياضية .

وقال إن محافظ بنك السودان محمد خير الزبير اكد اتفاقهم مع اتحاد المصارف السودانية والشركات السودانية والشركاء الآخرين باكمال هذه المباني واوضح البشير ان الدولة تعمل علي تهيئة المناخ المناسب ليمارس الناس نشاطهم الرياضي بكل ضروب الرياضة.

وتحسر رئيس الجمهورية علي تخلف السودان الرياضي رغم أنه من الدول المؤسسة لاتحاد كرة القدم فى أفريقيا وأن كثيرا من الدول الافريقية متقدمة علينا رغم أنها كانت تحت نير الاستعمار وكان السودان له دور بارز فى تحرير تلك الدول .

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