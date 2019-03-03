السجن والغرامة لنظامي ادين بتعاطى (البنقو)

الخرطوم: مسرة شبيلي

أصدرت محكمة كسلا العامة برئاسة القاضي ماجد محمد أبشر، حكماً بالسجن أربع سنوات في مواجهة نظامي أدين بتعاطي الحشيش تم ضبطه في واقعة غير معهودة بواسطة مواطن أستاذ جامعي، ووقعت عليه عقوبة الغرامة 20 ألف جنيه أو السجن 6 شهور في حالة عدم الدفع، وكانت المحكمة في جلسة سابقة أمرت بالقبض على شاهد اتهام تماطل في المثول أمام المحكمة لاستجوابه حول بينات الاتهام، وتم القبض عليه بإحدى الولايات، وأحضر للإدلاء بإفاداته في القضية. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن أستاذ جامعي تمكن من توقيف نظامي يتعاطى (البنقو) داخل مزرعة خاصة به، وتم اقتياد النظامي إلى قسم الشرطة بعد أن أطلع عليه شهود اتهام، ودون في مواجهته بلاغاً بمخالفة المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالتعاطي، واستمعت محكمة كسلا العامة برئاسة القاضي ماجد محمد أبشر، للأستاذ الجامعي كشاكٍ في البلاغ، كما استمعت للمتحري.

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