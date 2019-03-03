إحباط تهريب 39 مهاجراً غير شرعي والقبض على العصابة

تمكنت شعبة استخبارات الفرقة السادسة مشاة بولاية شمال دارفور، مساء السبت، من إحباط محاولة تهريب 39 شخصاً من المهاجرين السودانيين غير الشرعيين كانوا في طريقهم إلى دولة ليبيا وتم القبض على عصابة تتكون من خمسة أفراد.

وأشاد والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر مرسال، بجهود الأجهزة الأمنية للحد من الاتجار بالبشر. وقال إن الأجهزة الأمنية ظلت تحقق انتصاراً تلو الانتصار، مجدداً عزم حكومته على تحقيق الأمن والاستقرار الذي قال إنهما يشكلان أولوية قصوى لحكومته في المرحلة المقبلة.

وقال الوالي خلال مخاطبته أفراد وحدة الاستخبارات بالفرقة السادسة مشاة، إن الخطة الأمنية للمرحلة المقبلة تتضمن الاستمرار في عملية جمع السلاح وتنفيذ أوامر الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية في وقت سابق.

من جهته، أشاد قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء ركن مصطفى حسن سعيد، بجهود قوات الفرقة ومجاهداتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، بجانب الذود عن حياض الوطن ومكتسباته من دنس الأعداء والمتربصين، وأضاف أن القوات المسلحة ستظل على العهد من أجل سد الثغرات وردع المهربين والمخربين.

على ذات السياق، كشف العقيد الركن يوسف البلولة رئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة السادسة مشاة، بحسب الشروق – عن أن عصابة الاتجار بالبشر تم ضبطها بمنطقة جبل عيسى بمحلية المالحة وبحوزتهم 39 شاباً على متن شاحنة مرسيدس وسيارة لاندروفر في طريقهم إلى ليبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)