البشير يتحسر على “تخلف” السودان الرياضي

تحسر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، الأحد، على تخلف السودان الرياضي رغم أنه من الدول المؤسسة لاتحاد كرة القدم في أفريقيا وتقدم الكثير من الدول الأفريقية عليه رغم أنها كانت تحت الاستعمار، ودور السودان البارز في تحرير تلك الدول.

وتفقد الرئيس البشير برفقة عدد من المسؤولين والرياضيين مدينة السودان الرياضية، وقال إن العام 2019 هو عام شباب السودان.

وأكد البشير أن افتتاح المدينة الرياضية رسمياً سيكون بعد ثلاثة أشهر وسيكون الاحتفال بفرق سودانية تتبارى حول دورة خاصة تسمى دورة المدينة الرياضية وسيكون هناك كأس خاص بالمدينة الرياضية.

وتعهد الرئيس ببناء المدينة الرياضية لتكون مدينة متكاملة تشمل كل الملاعب المطلوبة ببنيات أساسية، مؤكداً أهمية استمرار العمل حتى تكتمل المدينة الرياضية.

وقال، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، أكد اتفاقهم مع اتحاد المصارف السودانية والشركات السودانية والشركاء الآخرين بإكمال هذه المباني.

أوضح البشير أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب ليمارس الناس نشاطهم الرياضي بكل ضروب الرياضة.

ووجه الرئيس بالاهتمام بمراكز الشباب وصيانتها وإعدادها وتأهيلها لتستوعب النشاط الشبابي، والاهتمام أيضاً بملاعب الخماسيات، كما وجه ولاة الولاة بتخصيص أكبر قدر من المساحات لاستيعاب مثل هذه الملاعب من أجل ملء وقت الشباب بعمل مفيد.

وأضاف البشير “يجب أن نجلس كلنا كمسؤولين في ضروب الرياضة المختلفة لدراسة أوضاع كل منشط من المناشط الرياضية لنعرف ما هي العقبات التي تحول دون أن نكون رائدين في المجال المعين ولعمل برنامج وخطط واضحة لتكون لنا الريادة في كل ضروب الرياضة”.

وقال إن هدفنا أن يكون لدينا فريق مشارك في مونديال 2022 في الدوحة، واستدرك قائلاً “وهذا لا يكون بالأماني وإنما يكون بالصبر والعمل وببرنامج واضح”، وقال إن فترة الثلاث سنين لتجهيز فريق غير كافية ولكن في نفس الوقت غير مستحيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)