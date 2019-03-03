الاتحادي الديمقراطي يدعو لإعادة هيكلة الاقتصاد

دعا الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وإصلاح الخدمة المدنية وتطويرها، وفق خطط وبرامج مدروسة، وضرورة الاهتمام ببرامج الشباب الاقتصادية والاجتماعية، وإشراكهم في المستويات كافة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قضاياهم.

وطالب في المبادرة التي أطلقها مؤخراً خلال اللقاء التفاكري لقيادات الحزب بالمركز والولايات بمقره بالخرطوم والمتعلقة بمعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد، طالب بضرورة معالجة المشكلة الاقتصادية الحالية وفق أسس علمية وتحقيق التنمية المستدامة في كل أنحاء البلاد.

ونوهت المبادرة التي وجهها الحزب للقوى السياسية كافة، إلى ضرورة الاهتمام ببرامج الشباب الاقتصادية والاجتماعية، وإشراكهم في كافة المستويات، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قضاياهم.

وأكد مساعد الأمين العام للشؤون السياسية محمد يوسف الدقير، بحسب الشروق – في اللقاء أن الحزب يملك رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي، ومعالجة جذور الأزمة سيقدمها للجهات المختصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)