لجنة التسجيلات المريخية تجتمع بحضور الزلفاني وتؤمن على عودة السماني وسومانا

عقدت لجنة التسجيلات بنادي المريخ، اجتماعاً مهماً ظهر أمس السبت بالمكتب التنفيذي برئاسة السيد محمد الشيخ مدني رئيس النادي وفي حضور مدير الجهاز الفني التونسي يامن الزلفاني واللواء حقوقي عبد المنعم النذير، اللواء كمال شقاق، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين نائب أمين المال، علي أسد نائب الرئيس، محمد موسى الكندو مساعد الرئيس، أحمد مختار نائب الأمين العام والمدير التنفيذي دكتور مدثر خيري. وأكدت اللجنة حسب صحيفة الصدى أن النادي سيخوض التسجيلات التكميلية القادمة بناء على رؤية الجهاز الفني فقط لا غير، وهي انتدابات محدودة جداً.

وقد أمنت اللجنة على تسليم جميع اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة تقديراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، والأداء المميز محلياً وعربياً، وتجديد الثقة في كامل المجموعة كأولوية قبل الشروع في خوض التسجيلات التكميلية.

كما تابعت اللجنة آخر التطورات في علاج عناصر الفريق الأول بتونس (بكري المدينة، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، أحمد آدم ومحمد عبد الرحمن) التي تخضع للعلاج تحت إشراف التونسي أحمد العابد والمدرب العام رمزي العرفاوي. وناقش الاجتماع خيارات الجهاز الفني ومقترحاته لإضافات نوعية لفريق الكرة الأول خلال التسجيلات التكميلية القادمة. كما تم التأمين على إعادة الثنائي مجيد سومانا، المحترف النيجري، وصانع ألعاب الفريق السماني الصاوي لكشوفات الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)