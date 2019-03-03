الكوكي يعلن تشكيلة الهلال لزيسكو

التاريخ: 03-مارس-2019
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أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال، التشكيلة التي سيواجه بها فريقه ضيفه زيسكو الزامبي في السادسة من مساء اليوم، في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية، وتتكون من: (الأوغندي جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من أطهر الطاهر، عمار الدمازين، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي ويلعب في خط الوسط نصر الدين الشغيل، بوبكر ديارا، ابوعاقلة، شرف الدين شيبوب فيما يقود الهجوم محمد موسى الضي ووليد الشعلة.
ويجلس في دكة البدلاء (يونس الطيب، فارس عبد الله، إيمانويل، مؤمن عصام، بشة الصغير، ولاء الدين موسى).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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