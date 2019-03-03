أثار عدد من السودانيون ضجة واسعة اسفيرية واسعة ببلادهم بعد ظهورهم في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقدمون فاصل من الرقص مع فتاة أوروبية.
وبحسب المتابعات فقد تبادل السودانيون الذين ظهروا وهم يرتدون الزي القومي السوداني “الجلابية” الرقص مع الفتاة بطريقة وصفها عدد كبير من متداولوا المقطع بالمثيرة والمهينة للسودان وأهله.
https://web.facebook.com/485045301860307/videos/594549180971809/
وبحسب موقع النيلين، بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا العذر لمواطنيهم، حيث أكدوا أن المقطع تم في لحظة فرح ومرح خارج ربوع الوطن لذلك قد نجد لهم العذر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سودانيون بالزي القومي يثيرون ضجة واسعة بعد تقديمهم فاصل من الرقص مع حسناء أوروبية بطريقة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.