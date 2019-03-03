بالفيديو.. سودانيون بالزي القومي يثيرون ضجة واسعة بعد تقديمهم فاصل من الرقص مع حسناء أوروبية بطريقة مثيرة

أثار عدد من السودانيون ضجة واسعة اسفيرية واسعة ببلادهم بعد ظهورهم في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقدمون فاصل من الرقص مع فتاة أوروبية.

وبحسب المتابعات فقد تبادل السودانيون الذين ظهروا وهم يرتدون الزي القومي السوداني “الجلابية” الرقص مع الفتاة بطريقة وصفها عدد كبير من متداولوا المقطع بالمثيرة والمهينة للسودان وأهله.

https://web.facebook.com/485045301860307/videos/594549180971809/

وبحسب موقع النيلين، بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا العذر لمواطنيهم، حيث أكدوا أن المقطع تم في لحظة فرح ومرح خارج ربوع الوطن لذلك قد نجد لهم العذر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)