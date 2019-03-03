الهلال ينهي المناورات والكوكي يختار بديل السموأل

أجرى الهلال في العاشرة من صباح أمس السبت، تدريبه الختامي لمواجهة زيسكو الزامبي في السادسة من مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية، وشارك في التدريب كل اللاعبين عدا المصابين، وركز فيه المدرب التونسي نبيل الكوكي على الجوانب التكتيكية وسط روح معنوية عالية للاعبين وتأكد حسب صحيفة قوون غياب المدافع الأيمن السموأل ميرغني للإصابة، واستقر الكوكي على الدفع بزميله أطهر الطاهر الذي استعان به المدرب في الوسط خلال مباراة اندولا التي انتهت بالتعادل (1/1).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)