تداول نشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية صورة لطبيبتان سودانيتان تحملان ورقة خلال وقفة احتجاجية لم يكشف عنها ناشرو الصورة على مواقع التواصل والسوشيال ميديا. وبحسب ما نقلت موقع النيلين فإن الطبيبتان اللتان وجدن اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي, كتبن على الورقة يسخرن من قانون حالة الطوارئ الذي وضع بالسودان حديثاً. حيث نصحن الرئيس البشير, بشرب ورقة قانون الطورائ بعد وضع حبرها في الماء يومياً لمدة ثلاث أيام, وهو الأمر قد يساعد على علاج آلم المفاصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. طبيبتان “متظاهرتان” تمنحان الرئيس السوداني “البشير” وصفة تساعد على علاج آلم المفاصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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