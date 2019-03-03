الممثل المصري “عمرو واكد”: (ياشعب السودان ياملهم وأصيل…نحبكم ونشكركم)

تقدم الممثل المصري الشهير عمرو واكد بالشكر للشعب السوداني وذلك عقب وقفة الحداد التي قام بها مجموعة من الشباب يوم أمس الأول على أرواح ضحايا محطة مصر.

وكتب واكد على حسابه الشخصي بتويتر تغريدة قال خلالها: (ياشعب السودان ياملهم وأصيل…نحبكم ونشكركم)، هذا وقد وجدت تغريدة عمرو واكد تفاعل كبير جداً من السودانيين والذين علقوا عليها بحب وتقدير كبير تجاه النجم المصري.

بينما رصد موقع خرطوم ستار، عددا من المداخلات لإعلاميين سودانيين من بينهم الإعلامية رفيدة يس بقناة العربية والتي أكدت خلال تعليق على التغريدة عمق العلاقات مابين مصر والسودان.

ولقي عدد من الركاب مصرعهم وإصابة آخرين يوم الأربعاء الماضي عقب دخول جرار مناورة إلى رصيف محطة مصر برمسيس بسرعة عالية مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة وانفجار خزان السولار في الحال مما أدى إلى تدمير الرصيف بالكامل وإصابة العشرات بالمحطة.

وكتب أحدهم معلقاً على تغريدة عمرو واكد : طول عمرها مصر والسودان شعب واحد وأرض واحده، السياسية هي التي تضع بيننا العراقيل. رحم الله شهداء رمسيس.

جدير بالذكر أن واكد يعتبر من الممثلين الشباب الذين استطاعوا وضع بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية وذلك من خلال الأدوار المميزة والمختلفة التي قام بتجسيدها سواء في الأفلام أو المسلسلات، كما يحظى بشعبية واسعة في السودان وهو ما اتضح من خلال التفاعل الكبير مع تغريدته من السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)