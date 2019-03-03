الولاة السابقون.. البحث عن مصادر دخل

قبل أسبوع ونيف تقريباً أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير مرسوماً جمهورياً قضى بإعفاء كل ولاة الولايات وتعيين حكام عسكريين من أصحاب الرتب والنياشين الكبيرة من القوات المسلحة، حيث خرج أكثر من خمسة عشر والياً من موقعهم، والوالي الوحيد الذي احتفظ بموقعه هو الفريق أمن محمد ابراهيم مفضل والياً لجنوب كردفان مع نقل والي الجزيرة لموقع أرفع وتحول والي شمال كردفان لموقع تنظيمي مختلف.. (الإنتباهة) نقبت عن وجهة الولاة المعفيين في الفترة السابقة ومستقبلهم في العمل العام والخاص فخرجت بالتالي..

بقاء بوجه آخر

ثمة أكثر من والٍ غادر لموقع حزبي أو تنظيمي بعد الإعفاء من حكم الولاية، حيث تبوأ والي الجزيرة السابق محمد طاهر إيلا منصباً أرفع مما كان عليه بعد تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء القومي، بالتالي يعتبر إيلا هو الوالي الوحيد الذي احتفظ بموقعه في العمل العام عكس الآخرين الذين غادروا منصاتهم العامة إلى وجهات أخرى، قريباً من طاهر إيلا فإن والي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون تحول لموقع آخر ولكن بالطبع ليس موقعاً تنفيذياً بل حزبي تنظيمي بعد تعيينه نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني خلفاً لفيصل حسن ابراهيم، بالتالي سيظل هارون محتفظاً ببريقه السياسي والإعلامي في ظل وجوده في الساحة السياسية كأعلى مسؤول تنظيمي في حزب المؤتمر الوطني.

الوسيلة.. العودة للروب الأسود

والي ولاية نهر النيل السابق اللواء حقوقي حاتم الوسيلة كان من أوائل الولاة المعفيين الذين توجهوا صوب العمل الخاص عقب إعفائهم وقال الوسيلة لـ(الإنتباهة) بعد يوم واحد فقط من إعفائي عدت لمزاولة نشاطي بمكتب المحاماة الخاص بي في شارع البرلمان، وأردف الوسيلة بالقول منذ أول يوم أنا انخرطت في عملي كمحامٍ وموثق للعقود وقمت بتوثيق عشرات العقود خلال الأيام الماضية، وأضاف أنا أصلاً محامي وأحب مهنتي بالتالي لم أتأخر في العودة لمكتبي الخاص بعد رفع التكليف عني.

عبد الكريم موسى.. هندسة وسياسة

والي ولاية سنار السابق عبد الكريم موسى بدوره لم يتأخر في الالتحاق بالعمل الخاص في عقابيل إعفائه من كابينة حكم سنار، وقال موسى لـ(الإنتباهة) أنه في الأصل مهندس للبترول وساهم بقدر وافر في تأسيس شركة النيل الكبرى للبترول، وقال أنه قبل تعيينه والياً لسنار كان يعمل بشركة النيل للبترول وأردف بالقول قمت بالتحضير والدراسات العليا في مجالي في الهند قبل أعوام خلت، وأضاف بعد إعفائي من منصب والي سنار تم تعييني نائباً للمجموعة الأفريقية في شركة (اي بي جي) للتعدين وأضاف زاولت نشاطي بفرع الشركة بشارع مكة وأداوم نشاطي منذ الصباح وحتى نهاية اليوم بها، وختم بالقول سأنتقل للعمل بالمقر الرئيسي للشركة بالولاية الشمالية.

ياسر يوسف عمل خاص

والي الولاية الشمالية السابق ياسر يوسف، واحد من الذين شملهم الإعفاء في الفترة الماضية وظل يوسف ناشطاً في مشهدي السياسي والتنظيمي طوال العشرة عقود الأخيرة حيث عمل وزيراً للدولة بالإعلام لبرهة من الزمان قبل تعيينه والياً للشمالية (الإنتباهة) سألته عن وجهته القادمة فقال بشيء من الإيجاز انخرطت في عمل خاص عقب إعفائي مباشر وزاولت نشاطي دون تردد والحمد الله، في السياق ذاته تشير المصادر التي تحدثت للصحيفة أن يوسف ربما يتم تكليفه بمهام خاصة داخل حزب المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة، وربما يكون أبرز الوجوه المطروحة في السباق الانتخابي القادم في إحدى الولايات.

أبو سروال.. بقاء لحين إشعار آخر

والي غرب دارفور السابق يس حمد أبو سروال الذي عمل والياً لأكثر من عشرة أعوام في النيل الأزرق، وجد نفسه خارج المشهد التنفيذي تماماً، بيد أن الرجل أبدى رغبته في البقاء بالمشهد العام لفترة أخرى حيث قال لـ(الإنتباهة) سأظل في العمل العام في الفترة المقبلة في موقع تنفيذي أياً كان نوعه عطفاً على نشاطي في العمل المجتمعي الذي لا يبعد كثيراً عن العمل السياسي، وأضاف هذا لا يعفيني من التوجه نحو العمل الخاص ولا بد من عمل خاص لمجابهة التحديات الأسرية ولوازمها، وختم بالقول لدينا أعمال خاصة لمساعدتنا في التزاماتنا الأسرية.

جاد السيد.. زراعة وتجارة

والي وسط دارفور السابق محمد أحمد جاد السيد الذي لم يعمر طويلاً في الولاية كان آخر الذين أكمل إجراءات التسليم والتسلم بينه والوالي الجديد، وقال جاد السيد لـ(الإنتباهة) انه في الأصل معلم بالمرحلة الأساسية، وأضاف كلما غادرت محطة في العمل العام أعود لمهنتي الأصلية وهي التعليم، وأضاف عملت معتمداً لعديلة وأبو ركارنكا ومدير مرحلة الأساس بشرق دارفور، وعقب انتهاء مدتي في هذه المحطات أعود للتعليم مرة أخرى، والتعليم مدته لا تنتهي، في السياق قال أنه كان يعمل تاجراً بالخرطوم، قبل تعيينه والياً لوسط دارفور، خاصة التجارة في الأسواق الحرة، وكشف جاد السيد عن أن والده في الأصل مزارع وترك له عدداً من المشاريع الزراعية بولاية شرق دارفور ويقوم بزراعة الفول والدخن بها، وأضاف إبان عملي كوالٍ لوسط دارفور كنت أمارس الزراعة تحديداً زراعة الذرة التي حصدت منها عائداً جيداً.

آدم جماع.. استيراد وتصدير

والي كسلا السابق آدم جماع آدم، بعد إعفائه من الولاية تلقى تكريماً ملموساً من عدد من الجهات الشعبية والمجتمعية، جماع قبل عمله في كسلا عمل مديراً عاماً للحج والعمرة لسنوات طويلة، مقرب من آدم جماع أفاد (الإنتباهة) أن جماع في الأصل يعمل في إحدى شركات الاستيراد والتصدير التي يقع مقرها الرئيسي بشارع الجامعة، ولم يستبعد المصدر أن يعود جماع لممارسة نشاطه في مجال شركة الاستيراد والتصدير.

أنس.. عودة محتملة

والي شرق دارفور اللواء أمن أنس عمر، هو الآخر وجد وداعاً حاراً من الفئات المجتمعية في ولايته السابقة، ويعد أنس من أبرز الذين أرسوا دعائم الأمن والاستقرار في شرق دارفور التي كانت تعتبر بمثابة حقل الغام قبيل تعيينه والياً عليها، المعلومات التي تحصلت عليها (الإنتباهة) تشير لاحتمالية عودة أنس عمر في التشكيل الحكومي المرتقب، وبحسب الأنباء المتوفرة فإن أنس عمر ربما يعين وزيراً للدولة بالداخلية.

خالد حسين.. الخاص تنظيماً

عُرف عن والي النيل الأزرق السابق خالد حسين أنه من أبرز قيادات العمل التنظيمي الخاص بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، المعلومات التي تحصلت عليها (الإنتباهة) تشير لاستمرار حسين في العمل التنظيمي في الفترة القادمة، وتكليفه بمهام أكبر للقيام بها داخل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)