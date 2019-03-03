طموح الأمل تحت رحمة المريخ عصر اليوم

يستضيف المريخ عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم بملعبه بأمدرمان، فريق الأمل عطبرة لحساب الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز، في مباراة فرضتها لجنة المسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم لتلعب اليوم في توقيت “نهاري” بسبب المهمة الوطنية التي يؤديها الهلال مساء نفس اليوم بملعبه بالعرضة شمال أمام زيسكو الزامبي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل المريخ للمواجهة بمعنويات جيدة بعد نجاحه في الخروج بنتيجة مقبولة من الملعب الأولمبي بسوسة خلال المباراة التي خاضها أمام النجم الساحلي التونسي الأربعاء الماضي، لحساب ذهاب نصف نهائي بطولة كاس زايد للأندية الأبطال العربية.

ولكن المدير الفني للفريق يامن الزلفاني سيكون مجبراً على الدفع بتشكيلة إضطرارية في لقاء اليوم، بسبب الغيابات وسط نجوم الفريق لعامل الإصابة، ولن يتواجد بكري المدينة، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، محمد عبد الرحمن وأحمد آدم بيبو بسبب تلقيهم العلاج بتونس على يد طبيب العلاج الطبيعي أحمد العابد.

خاض الفريق الأحمر مراناً وحيداً استعداداً للمواجهة، حيث لم يجد الوقت الكافي لأداء عدد من الحصص التدريبية، بسبب البرمجة الجديدة والتي فرضت على الفريق خوض مواجهة اليوم بعد 48 ساعة من وصوله للخرطوم قادماً من تونس بعد أداء مباراة النجم.

لايريد رفاق أمير كمال شيئاً من مباراة اليوم، وتعتبر تحصيل حاصل بالنسبة إليهم بعد ضمان تأهلهم لمرحلة النخبة، ويتصدر المريخ مجموعته برصيد “27 نقطة” بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني الخرطوم الوطني.

وبالمقابل ليس أمام الأمل عطبرة خيار سوى تحقيق الفوز لو أراد إحياء آماله في بلوغ مرحلة النخبة، ويمتلك الأمل “17 نقطة”، وخسر آخر مبارياته أمام أهلي الخرطوم “3/1″، ولكنه رفض الاستسلام وأكد القتال أمام المريخ لتحقيق العلامة الكاملة.

وصلت بعثة الأمل عطبرة للعاصمة قبل عدة أيام، وخاض الفريق عديد الحصص التدريبية، صحح خلالها مدربه هيثم مصطفى أخطاء مباراة الفرسان وأعاد صياغة التشكيلة الأساسية للظهور بشكل مشرف في مباراة اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)