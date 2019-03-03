الوطني لـ«المحتجين»: قدموا آرائكم وأفكاركم مباشرة للبشير

جزم المؤتمر الوطني بأن السودان يمر بمرحلة دقيقة وظروف إاستثنائية، وقال إلا أنها ليست أقسى أو أصعب من التي مر بها من قبل وعبرها وتجاوزها.

وقال القيادي بالحزب الدكتور الحاج آدم يوسف، لدى مخاطبته المؤتمر العام لمحلية شرق النيل ضمن مؤتمرات بناء الوطني بمحليات الخرطوم، إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عندما فوض صلاحياته واختصاصاته لأحمد هارون حتى يفي بوعده ويقف على مسافة واحدة من الجميع ليقود وحدة السودان في المرحلة المقبلة، ويوحد الصف في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن.

ودعا يوسف الشباب الذي يتظاهر ويحتج الآن في الشارع لتقديم آرائهم وأفكارهم الوطنية مباشرة للرئيس والولاة والمعتمدين، موضحاً أنهم جميعاً الآن قوميون ومتاحون لكل القوى السياسة السودانية من مواقعهم التي يشغلونها بالعاصمة والولايات.