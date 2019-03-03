وكانت العصابة الإجرامية المُكونة من 5 عناصر بصدد تهريب 39 مُهاجرا غير قانوني على متن مركبتين آليتين عبر الحدود مع ليبيا قبل أن يتم إلقاء القبض عليها في منطقة جبل عيسى.
يُشار إلى أن العصابة الإجرامية المضبوطة تمتهن استدراجَ الشباب وتشجيعهم على الموافقَة على تهريبهم إلى ليبيا بدافع ترحيلهم إلى أوروبا بعد ذلك.
ومن جهة أخرى، أكدت قوات الجيش الوطني التي أعلنت سيطرتها مؤخراً على كامل الحدود الجنوبية لليبيا أنها ستعمل على قطع طريق العصابات الإجرامية ومُهربي البشر الذين ينشطون بشكل مُكثف بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب مُهاجرين من السودان إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.