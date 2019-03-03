إحباط تهريب مُهاجرين من السودان إلى ليبيا

أعلنت شعبة استخبارات الفرقة السادسة مشاة في السودان أنها تمكنت من ضبط عصابة إجرامية كانت تُخطط لتهريب عشرات المهاجرين غير القانونيين من السودان إلى ليبيا.

وكانت العصابة الإجرامية المُكونة من 5 عناصر بصدد تهريب 39 مُهاجرا غير قانوني على متن مركبتين آليتين عبر الحدود مع ليبيا قبل أن يتم إلقاء القبض عليها في منطقة جبل عيسى.

يُشار إلى أن العصابة الإجرامية المضبوطة تمتهن استدراجَ الشباب وتشجيعهم على الموافقَة على تهريبهم إلى ليبيا بدافع ترحيلهم إلى أوروبا بعد ذلك.

ومن جهة أخرى، أكدت قوات الجيش الوطني التي أعلنت سيطرتها مؤخراً على كامل الحدود الجنوبية لليبيا أنها ستعمل على قطع طريق العصابات الإجرامية ومُهربي البشر الذين ينشطون بشكل مُكثف بالمنطقة.