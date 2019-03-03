"كبسولة التحرير".. هل يستمع السودانيين لـ"المهدي"؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، أعلن الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان رفضه التام لإعلان حالة الطوارئ في البلاد وقال إنها مزيد من البطش المبالغ فيه ضد حركات مدنية سلمية تمارس حقها في التعبير السلمي في إشارة إلى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.

ورفض المهدي، في كلمة أمام ملتقى لعدد من قيادات حزبه في الخرطوم، ما سماها “عسكرة الإدارة” وأشار إلى أنها تعني وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب.

ووجه المهدي نداء للرئيس عمر البشير للخروج من المواجهه دعاه من خلاله إلى “رفع حالة الطوارئ وإيقاف البطش بالمدنيين العزل وإطلاق سراح المعتقلين والتنحي وإبداء استعداد لمقابلة مع القوى السياسية المعارضة”.

واقترح المهدي في كلمة أمام ملتقى لقيادات حزبه في الخرطوم، وصفة لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد أسماها “كبسولة التحرير” شملت تنحي البشير لإقامة “نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بصورة قومية وبلا مخاشنة” ورفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين.

ويبدو أن الحزب الحاكم سيستجيب لتلك المبادرة، ففي وقت سابق قال رئيس المؤتمر الوطني المفوض، أحمد هارون، إن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع في عملية الحوار الوطني ومد ظل وثيقة الحوار الي كافة الاطراف السودانية المعارضة بالخارج والداخل وعلي رأسها الصادق المهدي وفاروق ابوعيسي والحلو وعرمان وعبد الواحد ومناوي.

ونوه هارون خلال مخاطبته اجراءات التسليم والتسلم في ولاية شمال كردفان، بأن ترتيبات المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتقوية الصف للعبور بالبلاد الي بر الامان، موصياً الجميع بان يبقي عشرة علي السودان علي حد تعبيره.

وأضاف"الكلام الوقعتو علي كلنا نبقي عليهو عشرة، ونشيلو ونسعي بيهو للسيد الصادق والقوى المؤتلفة معاهو، لقوى الإجماع الوطني استاذنا فاروق ابوعيسي والقوى المؤتلفة معاهو، لمجموعة اخونا غازي صلاح الدين والقوى المؤتلفة معاهو، وكل القوى السياسية الموجودة داخل الوطن، ولكل القوى السياسية الشايلة سلاح، الأخ عبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، وعبد الواحد ومناوي".

هذا وكان هارون قد أعلن عقب تسلمه رسمياً السبت مهامه رئيساً للمؤتمر الوطني بأن الحزب سيشهد سياسات جديدة في مرحلة التحول المقبلة.