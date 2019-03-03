والى كسلا يتعهد بإقامة العدل ومحاربة الفساد

اعلن والى كسلا الفريق ركن محمد منتى عنجر، انه سيقف من مسافة واحده من الجميع وقال أن معاش الناس من اولى إهتماماتهم في المرحلة المقبلة وان الإستقرار الإقتصادي وإقامة العدل ومحاربة الفساد هي العناوين البارزة في جدول اعمالهم.

وطالب عنجر خلال اللقاء، الاحد، مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بحضور امين عام حكومة الولاية الارباب محمد الفضل ولجنة امن الولاية، الأحزاب السياسية بضرورة العمل سويا من اجل الوطن والمواطن.

وافاد أن قانون الطوارئ إجراء الهدف الرئيسي منه سرعة الإنجاز وتجاوز المشكلات الإقتصادية ولن يكون قانون الطوارئ ضد العمل السياسي الرشيد ولكن يجب ان يضع الجميع امن الوطن وإستقراره نصب اعينهم.

واكد ان مكتبه مفتوح لكل صاحب مظلمة اورأي لأن إدارة الولاية ستكون مناصفة بينه واهل كسلا.

في السياق اكد الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية في كسلا احمد اونور و وقفة الأحزاب السياسية بالولاية مع قرارات رئيس الجمهورية مؤكدين وقفتهم مع والى الولاية لتحقيق الإصلاح المنشود.

كما اعلن قيادات الأحزاب السياسية وقفتهم مع والى كسلا الفريق ركن محمد منتى عنجر في المرحلة المقبلة.