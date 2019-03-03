"المؤتمر الشعبي" يقدم مبادرة لإنهاء الأزمة .. تفاصيل

عرض القيادي في المؤتمر الشعبي السوداني الدكتور بشير آدم رحمة، مبادرة لإخراج السودان من الأزمة الراهنة.

ويمثل الرئيس عمر البشير، العنصر الرئيسي في مبادرة "المؤتمر الشعبي"، التي تقول إنه قادر على حقن الدماء ونقل المعركة للبناء بدلا من الصراع الدموي.

وقال القيادي في المؤتمر الشعبي، في مقابلة مع "سبوتنيك" ، إن الكثير من القوى السياسية في السودان تتبنى نهج المعارضة السلمية، وبعضها يحمل السلاح مثل الذين يحاربون في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

مضيفا: "هناك أحزاب دخلت في الحوار ما بين المؤتمر الشعبي وحزب الاتحاد الديمقراطي".

وتابع: "أضف إلى ذلك، قوى المهنيين الذين يقودون المظاهرات في الشارع، علاوة على قوى الخارج سواء كانت الدول الغربية أو أمريكا أو روسيا، ولا يمكن إغفال الدول العربية الخليجية وأقصد بها الدول التي تختلف مع ما يطلق عليه "الإسلام السياسي"، في مقابل محور آخر لتلك الدول مثل قطر وتركيا".

واستطرد: "الخارج ليس كتلة واحدة، وكل المجموعات السابقة تؤثر في المشهد السياسي السوداني، لكن أهم المجموعات على الإطلاق هي مجموعات الداخل سواء كانت مشتركة في الحكومة أو معارضة وحملت السلاح".

وأشار بشير رحمة إلى أن تهدئة ثورة الشارع تتطلب من الرئيس التجرد من المؤتمر الوطني ويعلن صراحة أن علاقته انتهت بالمؤتمر الوطني، والاعلان صراحة أيضا أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة، ويجب عليه أن يعترف صراحة أن هناك خلل سياسي واقتصادي.

وطالب القيادي بالمؤتمر الشعبي الرئيس البشير بأن يدعو كل القوى لمؤتمر حوار للاتفاق على فترة انتقالية، وأن يحدد توقيت وزمن ويكون على تواصل مباشر بالأحزاب في الداخل التي لم تشترك في الحوار، وأن يبعث رسائل مطمئنة لمن يحملون السلاح ويطلب منهم الاشتراك في حوار غير مشروط ولا يكون لديه سقف في الحوار سوى وحدة السودان.