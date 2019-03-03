4 حالات ولادة في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية

كشف المدير العام لوزارة التربية والتوجيه في غرب دارفور، حسن عبد الله عبد الرازق حدوث (4) حالات للولادة من بينهن حالتان داخل مدينة الجنينة بمركزي الثانوية للبنات والصفوة، وحالتين بمناطق متفرقة.

ونوه خلال تفقد والي الولاية اللواء ركن “مهلب حسن أحمد” على سير امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بمحلية الجنينة، إلى إنشاء مراكز جديدة للامتحانات بمناطق (جبل مون، صليعة وأبو سروج، مستري وآرارا).

وأشار الي إن عدد الغياب في مادة التربية الإسلامية حوالي (317) طالباً وطالبة من بينهم (211) من الإناث و(106) من الذكور من جملة (12.300) ممتحن، مقابل (98) مركزاً، و(29) تجمعاً.

وتفقد والي غرب دارفور سير امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مركزي أردمتا بنين وبنات، والجنينة الثانوية بنات، وأكد أهمية التعليم في دعم مشروعات التنمية والاستقرار.