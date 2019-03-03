4 حالات ولادة في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية

ونوه خلال تفقد والي الولاية اللواء ركن “مهلب حسن أحمد” على سير امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بمحلية الجنينة، إلى إنشاء مراكز جديدة للامتحانات بمناطق (جبل مون، صليعة وأبو سروج، مستري وآرارا).
وأشار الي إن عدد الغياب في مادة التربية الإسلامية حوالي (317) طالباً وطالبة من بينهم (211) من الإناث و(106) من الذكور من جملة (12.300) ممتحن، مقابل (98) مركزاً، و(29) تجمعاً.
وتفقد والي غرب دارفور سير امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مركزي أردمتا بنين وبنات، والجنينة الثانوية بنات، وأكد أهمية التعليم في دعم مشروعات التنمية والاستقرار.
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