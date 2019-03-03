مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح شمال شرق المكسيك

أعلنت الشرطة المكسيكية اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم نفذه مسلحون خلال الاحتفال بعيد ميلاد شمال شرقى البلاد . وقالت الشرطة - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" -" إن 6 مسلحين في ولاية ولاية تاماوليباس كانوا يستقلون شاحنة ويحملون بنادق وهاجموا قاعة احتفالات فى الساعات الأولى من صباح اليوم وفتحوا النيران على الأشخاص الموجودين، ولاتزال أسباب الهجوم غير معلومة ".

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