الخرطوم تستهدف 12 ألف لبرنامج الجدارات

وقال الأمين العام المكلف للمجلس الأعلي للتنمية البشرية والعمل بالولاية عوض صديق لدي مخاطبته اليوم، الدورات الحتمية في الجدارات، إن برنامج الجدارات في نسخته الثانية لعام 2019م يمثل امتدادا ومواصلة للخطة الموضوعة للتدريب.
ونوه بانه تم خلال العام الماضي تدريب 14 ألف عامل بولاية الخرطوم، مشيراً إلي أن المجلس يستهدف هذا العام تدريب 12 ألف عبر ثلاثة مستويات في الجدارات ( العليا والإشرافية والوسطي ).
قائلا "الآن بدأنا في تدريب العاملين بـ 22 وحدة بولاية الخرطوم وأنه عقب الإنتهاء من التدريب سيتم قياس الأثر للتدريب حتي يتم التقييم بصورة علمية".وأكد أهمية تدريب العاملين بالولاية كافة على المهارات اللازمة والضرورية للعمل من خلال تدريبهم على الجدارات الأساسية والوظيفية، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب كافة العاملين بالولاية على الجدارات الأساسية والتي تم إعدادها بواسطة خبراء ومختصين في هذا المجال.
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