رئيس حزب الأمة الفدرالي (نهار) يستقيل من البرلمان

دفع رئيس حزب الأمة الفدرالي أحمد بابكر نهار، باستقالته من عضوية البرلمان السوداني تنفيذاً لموجهات الحزب بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني – حسب قوله-. وقال نهار في خطابه المعنون لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر تحصل، إن استقالته جاءت بناءً على قرار المكتب القيادي للحزب بتاريخ السادس والعشرون من يناير الماضي القاضي على فض الشراكة التشريعية والتنفيذية من حكومة الوفاق الوطني تنفيذاً لموجهات الحزب. وقال نهار في خطابه المعنون لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر تحصل، إن استقالته جاءت بناءً على قرار المكتب القيادي للحزب بتاريخ السادس والعشرون من يناير الماضي القاضي على فض الشراكة التشريعية والتنفيذية من حكومة الوفاق الوطني تنفيذاً لموجهات الحزب.

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