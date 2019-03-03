الأمانة السياسية بالشعبي تدعو للمشاركة في الحكومة المقبلة دون مستوى “وزير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفعت لجنة تحديد موقف المشاركة في الحكومة بحزب المؤتمر الشعبي بتوصية للأمانة السياسية بالحزب، تدعوه للمشاركة في مستوى أدنى من “الوزير”.

ويشارك الشعبي في الحكومة السابقة كأول مرة له منذ المفاصلة في العام (1999) بوزيرين وأعضاء في البرلمان.

وكشفت مصادر أن اللجنة التي تحدد موقف الحزب في المشاركة في الحكومة أو عدمها، دفعت بتوصية للمشاركة في مستويات أدنى من الوزراء مثل وكلاء الوزارات والمدراء العامين ورؤساء المجالس المتخصصة ووظائف رفيعة في الحكومة.

وتبت الأمانة السياسية بصورة نهائية خلال يومين أمر مشاركة الحزب بصورة نهائية في الحكومة.

باج