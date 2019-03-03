البشير يفتتح مدينة السودان الرياضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، عن افتتاح مدينة السودان الرياضية وهى متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر.

وأكد ان العام 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكل ولايات السودان لاستيعاب كافة المناشط الشبابية. ووجه البشير بإعداد المنتخب السوداني لكرة القدم للتأهيل إلى مونديال كأس العام في قطر 2022، قائلاً “المهة صعبة لكنها ليس مستحيلة”

وتعهد البشير لدى تفقده اليوم (الأحد) مدينة السودان الرياضية، بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كافة ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان فى المنافسات الخارجية.

ووجه الرئيس البشير الاتحادات الرياضية بمتابعة كافة المناشط وتلمس العقبات التي تواجهها عبر خطط وبرامج حتي يكون السودان رائدا فيها.

وقال ان السودان بامكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم 2022 م. المادة السابقة رئيس حزب الأمة الفدرالي يستقيل من البرلمان المقالة القادمة الأمانة السياسية بالشعبي تدعو للمشاركة في الحكومة المقبلة دون مستوى “وزير”

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