اعلان تشكيل حكومة نهر النيل

اصدر والي نهر النيل الفريق الركن الطيب المصباح مراسيم ولائية قضت بتكليف وزراء ورئيس للمجلس الاعلي للشباب والرياضة ومعتمدين بالمحليات، ونم تسمية (6) وزراء، بالاضافة الي (4) معتمدين وارجاء تعيين معتمدين محليات الدامر وعطبرة وشندي. وعين والي نهر النيل، عثمان احمد يعقوب وزيرا للمالية والقوي العاملة، والحسن عمر الحويج وزيرا للانتاج والموارد الاقتصادية، ومحمد عبدالواحد علي وزيرا للبني التحتية والتنمية العمرانية، وابراهيم مختار مصطفي وزيرا للتربية والتوجيه. كما عين اماني عبدالرازق سليمان وزيرا للصحة والتنمية الاجتماعية، ومحمود محمد محمود رئيسا للمجلس الاعلي للشباب والرياضة بدرجة وزير. الي ذلك عين والي نهر النيل، اللواء امن /م عبدالرحمن محمد خير معتمدا لمحلية البحيرة، وعبدالعال خرساني مختار معتمدا لمحلية ابوحمد، وعبدالمنعم محمد احمد عبدالله معتمدا لمحلية بربر، ومجذوب الفاضل محمد معتمدا لمحلية المتمة. فيما ستتوالي المراسيم الولائية لاحقا لتعيين معتمدي محليات الدامر وعطبرة وشندي

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