خارطة برامجية طارئة للإذاعة والتلفزيون بالخرطوم

سجل مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف بالوزارة الأستاذ عماد الدين إبراهيم زيارة تفقدية لهيئة تلفزيون وإذاعة الخرطوم .

وعقد الوزير المكلف بأعباء الوزارة خلال الزيارة اجتماعاً تفاكرياً مع مدير عام الهيئة المكلف ومديري الإدارات العامة، و تركز الاجتماع حول الخارطة البرامجية الطارئة بالإذاعة والتلفزيون في إطار المتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة .

وطالب عماد الدين بضرورة استيعاب التطورات كافة على الساحة السودانية التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن في المقام الأول، وقال أن البلاد موعودة بخير قادم تشهد فيه استقراراً وأمناً ورخاء علي حد وصفه .

وطالب بالتركيز على تبصير المواطنين بالإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في ظل فرض حالة الطواريء التي أقرها رئيس الجمهورية الجمعة الماضية، لافتاً إلى أن بسط الأمن والاستقرار يُعتبر من ضمن الأولوليات بالنسبة للحكومة في المرحلة الحالية .

من جانبه قدم مدير عام الهيئة ومديرو الإدارات العامة شرحاً مفصلاً حول الخطة الطارئة التي تعمل بها هيئة قناة الخرطوم لتقديم الرسالة الإعلامية الكاملة، التي تضمن الموجهات والسياسيات الكلية للدولة والمعالجات الاقتصادية التي تتم من الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم إضافة إلى عكس مشاريع التنمية والخدمات .

وكان مدير عام الوزارة قد قام بطواف على أعمال الصيانة التي تجري بمباني الهيئة والأجهزة والمعدات الفنية و وجه بضرورة حصر النواقص الهندسية لتكملتها مع الجهات المختصة .