البشير يحدد ثلاثة أشهر لافتتاح مدينة السودان الرياضية (بالصور)

أعلن رئيس الجمهورية عمر البشير عن افتتاح مدينة السودان الرياضية وهى متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر، وأكد ان العام 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكل ولايات السودان لاستيعاب كافة المناشط الشبابية. وتعهد البشير لدي تفقده مدينة السودان الرياضية بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كافة ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان فى المنافسات الخارجية. ووجه الاتحادات الرياضية بمتابعة كافة المناشط وتلمس العقبات التي تواجهها عبر خطط وبرامج حتي يكون السودان رائدا فيها. ودعا الي تضافر كافة الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسس لاتحادها الأفريقي. وقال ان السودان بامكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم 2022 م.

وقال ان السودان بامكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم 2022 م.

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