وأعرب مصدر مطلعة، عن أن الجهة المنوط بها تحديد تشغيل القطار هي هيئة السكة حديد قائلاً أن إجراءات عملية تمت بين الولاية والسكة حديد بتسليم الـ6 قطارات المخصصة لولاية الخرطوم للسكة حديد مشيراً إلى أن 80% من محطات القطار الجديد تم تحديدها .
وكان الناطق بأسم وزارة البنية التحتية والمواصلات علم الدين عمر أكد فبراير الماضي بإن الترتيبات الفنية والتفاهمات بين الوزارة والسكة حديد اكتملت لتسير قطارات ركاب مواصلات ولاية الخرطوم الداخلية الحديثة .
ووصلت القطارت في العام المنصرم، وأعلن علم الدين عن بدء رحلاتها قريباً بخط الخرطوم الشمالي من الخرطوم إلى الجيلي شمال بحري، منوهاً إلى تسمية محطات القطاع الشمالي .
وأكد بأن محطات القطار الرئيسية مُتعددة ومن بينها محطة الصافية ببحري، ولفت إلى أن إختيار المحطة الرئيسية لإنطلاق القطارات البالغ عددها 6 قطارات سوف يسمى لاحقاً .
وكانت وزراة النقل قد قامت بتفعيل قطار الخرطوم ود مدني وتم تشغيله في الخط رسمياً في الثاني من يناير من العام 2018 على يد وزير النقل في السودان في ذلك الوقت مكاوي محمد عوض .ودشن انطلاق قطار الجزيرة رئيس الجمهورية عمر البشير، من رئاسة السكة حديد في رحلته الأولي من العاصمة الاتحادية الخرطوم إلي ولاية ود مدني .
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم: لم يُحدد موعد رسمي لانطلاق قطار المواصلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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