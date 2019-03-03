إغلاق الجامعات يُجبر طلاب علي المغادرة إلى ماليزيا

بدت هند جابر الطالبة في المستوى الثالث والتي تدرس هندسة المعمار في الخرطوم غير آبهة بالسنوات التي قضتها في دراسة المعمار بالسودان وهي تبحث عن فرصة لدراسة ذات التخصص في إحدى الجامعات في ماليزيا لتبدأ المشوار مرة أخرى من السنة الأولى .

تقول هند التي التقيتها في معرض الجامعات الماليزية في السودان إن الجامعات هنا تعاني من عدم الاستقرار الأكاديمي.

وبنبرة مليئة بالأسى تخبرني أن ابن عمها الذي درس في ماليزيا والذي دخل معها الى الجامعة في نفس العام تخرج الآن بينما لا تزال هي في المستوى الثالث بسبب اغلاق الجامعات في السودان .هند لم تكن الوحيدة التي تبحث عن فرصة للدراسة في ماليزيا فالمعرض الذي يقام لمدة يومين في الخرطوم شهد حضوراً كبيراً من الطلاب وأسرهم.الذين أتوا لمقابلة ممثلي الجامعات الماليزية والتعرف على التخصصات التي تدرسها والدرجات العلمية التي تمنحها وكذلك تكاليف الدراسة في ماليزيا التي يبدو أنها أصبحت قبلة للطلاب السودانيين .

حتى سائق التاكسي الذي أقلني الى هناك سألني عن سببي ذهابي الى الفندق معللا ذلك بأنني الشخص الرابع الذي يقله الى هناك في مدة لا تتجاوز الساعة ، سألني بعدها عن ما إذا كانت الجامعات ستفتح أبوابها قريباً أم لا .

وعند وصولي الى باب الفندق شاهدت العشرات يدخلون عبر الباب وكان الصف عند التسجيل يوحي بأن المكان يشهد حضوراً كبيراً .

بالداخل كان ممثلوا الجامعات يجلسون على مناضد تتوزع على طول القاعة وبرفقتهم موظفين من السودان يقومون بالرد على الاستفسارات والترجمة أحياناً ويقدمون شرحاً للطالب عن الدراسة وتكاليفها وكيفية التقديم والتخفيض الموجود.

وبالطبع لم تكن القاعة بالداخل تقل ازدحاما عن الخارج مما دفعني لسؤال عدد من الحضور عن السبب الذي جعلهم يبحثون عن فرص للدراسة خارج السودان.

تقول رحاب حمد النيل “إبنتي كانت تدرس الصيدلة ، درست 3 أشهر فقط ونسبة للظروف التي تمر بها البلاد حالياً واغلاق الجامعات فكرنا في البحث لها عن منحة للدراسة بالخارج في البداية كنا نفكر في تركيا ولكن الآن وجدنا عروض جيدة والأسعار مناسبة “

أما عمر عز الدين فهو شاب عشريني أخبرني إنه أتى ليبحث عن جامعة يدرس فيها التخصص الذي يحبه ويتمنى أن يدرسه وهو الطيران فهو يعتقد أن دراسته ستكون أفضل خارج السودان نسبة للامكانيات التي تتمتع بها ماليزيا.

تنظم المعرض شركة عبير الغد للدراسة في ماليزيا، وتهدف من خلاله الى تعريف الطلاب الذي يريدون الدراسة في دولة ماليزيا على أفضل الجامعات هناك ، وتكاليف الدراسة فيها.

وذلك عبر إقامة معارض تشارك فيها الجامعات الماليزية عبر ممثليها الذي يحضرون الى الخرطوم ليلتقوا بالطلاب وأولياء أمورهم للاجابة على استفساراتهم بخصوص ما يتعلق بالدراسة في الجامعة المعينة .

بدأت الشركة عملها في عام 2010 بتقديم استشارات أكاديمية عندما كان مؤسسها يدرس في ماليزيا ولاحظ وجود صعوبات تواجه الطلاب في اختيار التخصص الجامعي ومن هذه الفكرة انطلقت الشركة حيث كان الطلاب يسألون باستمرار أفضل الجامعات الماليزية التي يمكن أن يدرسوا فيها .

قامت الشركة بعمل بحوث عن الجامعات والتخصصات التي تقوم بتدريسها و من ثم أصبحت هنالك شراكات بينهم وبين بعض الجامعات تقوم الجامعات تبعاً لها بتقديم خصومات وعروض خاصة للطلاب الذين يقومون بالتسجيل عبر الشركة .