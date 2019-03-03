كما دعا المصباح لدي وقوفه بمقر جهاز الامن بعطبرة علي الكميات الكبيرة التي تم ضبطها من المواد البترولية، لتفعيل دور الرقابة الشعبية علي انسياب وتداول السلع الاستراتيجية لتحقيق الوفرة.
واشار الي الانفراج الكبير الذي شهدته الولاية في السلع الاستراتيجية والمواد البترولية منذ اعلان حالة الطوارئ، ممتحاً المجهودات الكبيرة والمقدرة لجهاز الامن والمخابرات الوطني والأجهزة الامنية والشرطية عامة ليقظتها وحرصها للحفاظ على مكتسبات الشعب والاقتصاد.
يُشار الي ان ضبطية المواد البترولية فاقت 550 برميلا وعبوات مختلفة من البنزين اضافة لضبط اثنين لوري دقيق مهرب.كما تم ضبط بحوزة المتهمين عدد من الطلمبات الساحبة للوقود بالاضافة الي بعض المعدات التي تستخدم في سحب الوقود من التناكر المخصصة لوقود الخدمات كما تم ضبط عدد كبير من أنابيب الغاز المهرب.
كانت هذه تفاصيل خبر والي نهر النيل يتعد بحزم المتلاعبين بـ"قوت الشعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.