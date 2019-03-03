والي نهر النيل يتعد بحزم المتلاعبين بـ"قوت الشعب"

تعهد والي نهر النيل الفريق الركن الطيب المصباح الحاج، بتعامل حكومته بحزم لكل متلاعب بقوت الشعب ووجه الاجهزة الامنية بالولاية لمواصلة جهودها لمكافحة كافة انواع الفساد والاحتكار والتهريب .

كما دعا المصباح لدي وقوفه بمقر جهاز الامن بعطبرة علي الكميات الكبيرة التي تم ضبطها من المواد البترولية، لتفعيل دور الرقابة الشعبية علي انسياب وتداول السلع الاستراتيجية لتحقيق الوفرة.

واشار الي الانفراج الكبير الذي شهدته الولاية في السلع الاستراتيجية والمواد البترولية منذ اعلان حالة الطوارئ، ممتحاً المجهودات الكبيرة والمقدرة لجهاز الامن والمخابرات الوطني والأجهزة الامنية والشرطية عامة ليقظتها وحرصها للحفاظ على مكتسبات الشعب والاقتصاد.

يُشار الي ان ضبطية المواد البترولية فاقت 550 برميلا وعبوات مختلفة من البنزين اضافة لضبط اثنين لوري دقيق مهرب.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين عدد من الطلمبات الساحبة للوقود بالاضافة الي بعض المعدات التي تستخدم في سحب الوقود من التناكر المخصصة لوقود الخدمات كما تم ضبط عدد كبير من أنابيب الغاز المهرب.