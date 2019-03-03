هل نجحت "الطوارئ" في الحد من تظاهرات السودان؟

في الأيام الماضية، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، في محاولة منه للسيطرة على الوضع والحد من التظاهرات، إلا أن ذلك لم يحد من تظاهرات وخرج المواطنين في تظاهرات مطالبين برحيل البشير.

وفي الأيام الماضية، خرج الآلاف من السودانيين في نحو 15 من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم وكذلك أم درمان، فضلَا عن عدد من الجامعات في تظاهرات، في تحد واضح لإعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات.

وعلى غير العادة عمدت الشرطة إلى تفريق بعض المظاهرات دون اللجوء لإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان، بينما نشطت السلطات الامنية في حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.

وذكرت وسائل الإعلام أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس، عمر البشير، رغم سريان حال الطوارئ التي أعلنها يوم الجمعة قبل الماضي.

ودعا "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو تحالف نقابات مستقلة، إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية حتى تنحي الرئيس البشير، وتجد دعواته الاستجابة في المواعيد والأماكن المحددة.

وعلى الرغم من عدم قدرة الطوارئ على منع التظاهرات إلا أنها ألغت فعاليات الأحزاب، فأعلن حزب الأمة القومي المعارض و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، السبت، أن السلطات السودانية منعت إقامة لقاء جماهيري حاشد بدار الأمة، كان من المفترض أن تشارك فيه القوي السياسية والمدنية المشاركة في التظاهرات الشعبية.

وندد الحزب في بيان بقرار حرمان قوى المعارضة من إقامة أنشطتها استنادا لقانون الطوارئ، واصفا إياه بـ"المعيب"، ومعتبرا أن "إقامة أنشطة سلمية داخل دور الأحزاب، حق متاح بموجب القانون".

ودان البيان منع السلطات السودانية إقامة الندوة المخصصة لـ"ذكرى الشهداء" و"التضامن مع الجرحى والنازحين والمحبوسين تعسفيا"، معلنا تنظيم الندوة، الأربعاء المقبل.

وأضاف الحزب أن منع المواطنين من التعبير السلمي عن مواقفهم "يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، مما يعني أن قانون الطوارئ باطل".

وأكد القيادي في المؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور بشير آدم رحمة، أنه لا حل أمام البشير لإنهاء الأزمة في البلاد سوى الإعلان عن تخليه عن رئاسة المؤتمر الوطني، وعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يدعو الأحزاب لحوار وطني جامع دون إقصاء لأحد.

وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي في مقابلة مع "سبوتنيك"،"لكي يتم وقف التظاهرات لا بد من حل سياسي، والإشكالية الكبرى التي وضعها الرئيس — الآن — هي فرض الطوارئ في البلاد، والتي قال عنها النائب الأول للبشير، بأنها: لم تفرض لإيقاف الاحتجاجات ورغم تلك التصريحات، إلا أنه جرت محاكمات منذ يومين للمتظاهرين بقانون الطوارئ، وصدرت أحكام على حوالي 60 شخصا".