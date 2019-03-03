البشير: عام 2019 للشباب والرياضة

وجه الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ ولاة الولايات الاهتمام بالرياضة وتاهيل البنيات التحتية لكل الانشطة الرياضية وجدد البشير لدى لقائه الرياضين اليوم الأحد بمدينة الرياضة بالخرطوم؛ بان العام 2019 سيكون عاما للشباب والرياضة. وتعهد باكمال كل ماتحتاجه المدينة الرياضية؛ والعمل مع القطاعات الرياضية لازالة كل العقبات التي تقف امام تطور شتى ضروب الرياضة في السودان.



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