شارك السودان في الدورة الـ(46) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بدولة الإمارات. واستعرض وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين محمد عبد الله تطورات الأوضاع الراهنة بالبلاد وجهود السودان في تحقيق السلام بدولة الجنوب وإفريقيا الوسطى، داعياً إلى دعم خطوات السودان في تلك المجالات بجانب تقديم العون الإنساني.

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يشارك في مؤتمر بالإمارات.. ماذا تم فيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.