السودان يشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بدولة الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شارك السودان في الدورة الـ(46) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بدولة الإمارات، وأستعرض وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين محمد عبد الله تطورات الأوضاع الراهنة بالبلاد وجهود السودان في تحقيق السلام بدولة الجنوب وإفريقيا الوسطى، داعياً إلى دعم خطوات السودان في تلك المجالات بجانب تقديم العون الإنساني. المادة السابقة الاتحادي الديمقراطي يدعو لحل البرلمان والنقابات

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