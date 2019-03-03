الاتحادي الديمقراطي يدعو لحل البرلمان والنقابات

الخليج 365:

دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي، بمبادرة جديدة بشأن الراهن السياسي، من (14) بنداً، أبرزها حل الهيئة التشريعية القومية وتكوين جمعية تأسيسية يوكل إليها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد، بجانب تجديد دعوة الحوار بين كافة الأطراف السياسية والقوى المجتمعية، وصولاً لحل سياسي شامل، يجنب البلاد ويلات الحروب والتشظي والانقسامات، وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية محمد يوسف الدقير، خلال اللقاء التفاكري لقيادات حزبه أمس، إن المبادرة تشمل كذلك إعادة النظر في الحكم الاتحادي ليصبح أكثر فاعلية وأقل تكلفة، بجانب حل النقابات والاتحادات ومراجعة قوانينها ولوائحها، بالإضافة إلى حل جميع اللجان الشعبية ولجان الزكاة في الأحياء وإعادة تكوينها على أساس ديمقراطي عادل من كافة القوى السياسية.

صحيفة آخر لحظة