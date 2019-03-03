دكتور ابوالقاسم الامين بركة يتسقبل والي النيل الابيض الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل الى ولاية النيل الابيض صباح اليوم الفريق احمد خميس بخيت والي الولاية وسط إستقبال كبيرعلي المستويين الرسمي والشعبي بدءا من مدينة القطينة، الدويم ، الكوة وحتي مدينة ربك .

وكان في مقدمة مستقبلي الوالى الجديد كل من دكتور ابوالقاسم الامين بركة والي النيل الابيض السابق والاستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي ودكتور معروف عثمان محمد صالح الامين العام لحكومة الولاية وقيادات الاجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والعدلية واعضاء حكومة الولاية السابقين والمديرين العامين للوزارات والمديرين الننفيذيين للمحليات ورؤساء الاحزاب السياسية والقيادات التشريعية وقيادات الخدمة المدنية والمنظمات والاتحادات الوطنية والفرق الشعبية ، وشاركت القوات المسلحة والشرطة في الاستقبال بالاليات العسكرية وطابور العرض واستعراض للطيران العسكري من قاعدة كنانة الجوية .

واصطف المواطنون علي طول الطريق المؤدي لامانة الحكومة بربك مرحبين بالوالي الجديد ومؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية وعقب الاستقبال تسلم الفريق احمد خميس بخيت والي النيل الابيض مهامه رسمياً من الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي النيل الابيض السابق .

قناة السودان