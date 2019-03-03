المحكمة ترفض طلبا لسماع اطباء في قضية زوجة مهدي الشريف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض قاضي محكمة جنايات أم درمان وسط إبراهيم إسماعيل طلباً خاصاً بسماع ثلاثة أطباء شرعيين في قضية مقتل زوجة مهدي الشريف كان قد دفع به محامي الاتهام بغرض مضاهاة ما قدم من بينات حول عضة المجني عليها للمتهمة.

وحددت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لإيداع المرافعات الختامية.

وحسب الاتهام، فإن الشرطة قد ألقت القبض على المتهمتين بعد أن أشارت أصابع الاتهام لهما بقتل زوجة مهدي الشريف خنقاً من قبل المتهمة الثانية وهي زوجة ابنها، وكان البلاغ بالوفاة في ظروف غامضة إلا أن التحقيقات قد توصلت إلى أن هناك شبهة جنائية وألقت القبض على المتهمتين وبعد الفراغ من التحقيقات تمت إحالة الملف للفصل فيه تحت طائلة القتل العمد والسرقة والتستر.