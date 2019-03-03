القبض على شخصين بحوزتهما فئات نقدية مزيفة من العملة الجديدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ضبطت مباحث شرطة ولاية الخرطوم شخصين بحوزتهما فئات نقدية مزيفة من العملة الجديدة فئة 200 جنيه، بجانب شخص آخر ضبطته شرطة القضارف بحوزته عملة مزيفة من ذات الفئة، كأول حالات تزييف للعملة الجديدة.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن مباحث فرعية وسط الخرطوم كانت قد رصدت معلومات عن نشاط المتهمين في تزييف العملة الجديدة، فنصبت لهما كمينا بمنطقة وسط الخرطوم أسفر عن ضبطهما متلبسين بحيازة (35) ورقة نقدية من فئة الـ(200) جنيه، تبين بعد فحصها أنها مزيفة. وأضاف المصدر أن المباحث دونت ضدهما بلاغاً وفقاً للمادة (117) من القانون الجنائي (تزييف العملة).
وفي سياق متصل، كشف مصدر آخر عن أن شرطة محلية باسندا بولاية القضارف قد ضبطت شخصاً يحمل ورقة نقدية فئة الـ(200) جنيه مزيفة، ودونت ضده بلاغاً من ذات المادة بشرطة باسندا.
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